У Львові вшанували загиблих 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

Сьогодні, 2 серпня, у Львові вшанували Героїв

У 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулися вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців. До заходів долучилися представники влади, сім’ї новітніх Героїв України, їхні побратими та друзі.

О 09.00 у військовій частині відбувся мітинг-реквієм пам’яті за загиблими воїнами-десантниками, покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам.

Відтак об 11.00 на Личаківському кладовищі відбулася панахида за загиблими воїнами, покладання вінків і квітів до могил загиблих.