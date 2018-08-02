У Львові судитимуть підприємця за самовільне захоплення землі під автостоянку

Працівники Управління захисту економіки Львівщини, слідчі Сихівського відділу поліції за процесуального керівництва Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 встановили, що минулого року керівник одного із приватних підприємств самовільно зайняв земельні ділянки у Львові загальною площею у 0,63 га.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, не маючи жодних рішень органів виконавчої влади про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, 52-річний чоловік облаштував на ній автостоянку. Внаслідок цього територіальній громаді Львова було завдано значної шкоди. За оцінками експертів, вартість самовільно захопленої землі становить понад 7 млн гривень.

Керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). Обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

Статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.