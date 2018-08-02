У Львові розпочали ремонт фасаду Гарнізонного храму св. Петра і Павла

Підрядна організація ПП «Оберіг Груп» на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР розпочала ремонт фасаду Гарнізонного храму св. Петра і Павла (з боку просп. Свободи). Роботи триватимуть до кінця року.

«Ми поставили риштування і зараз оббиваємо штукатурку, яка простукується, та вирізаємо екрани із штукатурки, яка не тримається. Тобто зараз йде очистка, вирізання зіпсованої штукатурки і засвердлювання штирів у ті місця, де штукатурка в кращому стані.

Згори фасаду частини карнизів будемо доробляти з нового каменю. Також згори фасаду немає шматків металевих поручнів і балясин. Їх будемо відтворювати за аналогом старих», – повідомив Віктор Проданчук, директор ПП «Оберіг Груп».

Роботи з ремонту фасаду Гарнізонного храму св. Петра і Павла триватимуть до кінця року. Вартість – понад мільйон гривень. грн. Роботи проводять за кошт міського бюджету Львова.

Нагадаємо, у 2018 р. у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на проведення реставраційних і ремонтних робіт управлінням охорони історичного середовища передбачено 36,1 млн. грн.

Зокрема, передбачено ремонтно-реставраційні роботи даху Храму Блаженного Климента Шептицького на вул. М. Кривоноса, 1; ремонтно-реставраційні роботи Храму Пресвятої Євхаристії з келіями на пл. Музейній, 3; реставраційно-ремонтні роботи храму Пресвятої Трійці на вул. Тершаковців, 11-а; капітальний ремонт сходів на пл. Князя Ярослава Осмомисла, які ведуть до церкви Матері Божої Неустанної Помочі.

Також у 2018 р за кошти міського бюджету Львова, в розмірі 840 тис. грн, буде виготовлено проектно-кошторисну документацію для реставраційно-ремонтних робіт 6 сакральних споруд Львова. А саме передбачено 100 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної документацію на ремонт колишніх келій костелу Францисканок (вул. М. Лисенка, 45); 100 тис. грн передбачено на виготовлення ПКД на ремонт Храму Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Грушевського, 2); 100 тис. грн передбачено на ПКД на ремонт Успенської церкви (вул. Руська, 7); 100 тис. грн передбачено на ПКД на ремонт церкви св. Іллі (вул. Дорога Кривчицька, 113); 100 тис. грн передбачено на виготовлення проектно-кошторисної документацію на ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури церкви Матері Божої Неустанної Помочі.

Також цього року буде завершено ремонтно-реставраційні роботи в храмі св. Миколая на вул. Б. Хмельницького, 28 та завершення реставраційно-ремонтних робіт у церкві св. Параскеви П’ятниці на вул. Б. Хмельницького, 77. Роботи на цих об’єктах розпочали у 2017 р.