У Червонограді 13-річний хлопець вистрибнув з вікна школи

У Червоноградський відділ поліції сьогодні, 2 серпня, о 09.10 надійшло повідомлення від адміністрації однієї зі шкіл міста про травмування неповнолітнього.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За словами охоронця школи, він виявив у коридорі хлопця, який, утікаючи від нього, вистрибнув з вікна третього поверху й упав на дашок перед входом до школи.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, потерпілим виявився 13-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, учень цієї школи. З тілесними ушкодженнями підлітка госпіталізовано, діагноз уточнюють.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події.