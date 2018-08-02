Школа не може змусити купувати друковані зошити та форму конкретних виробників

Напередодні нового навчального року міністр освіти та науки Лілія Гриневич пояснила батькам школярів як краще до нього підготуватися.

Зокрема йдеться про те, що купувати друковані зошити не є обов’язковим.

«Я хотіла б попередити батьків, що ви зовсім не зобов’язані, наприклад, купувати якісь додаткові друковані зошити, якщо вам кажуть за це платити. Можна і в звичайному зошиті писати, головне, щоб був підручник або роздатковий матеріал від вчителя. Йдеться про те, що дуже часто навколо навчання в школі крутяться різні бізнеси. І ці пропозиції – і те купити, і те, і те – дуже часто якраз стимульовані зовні для того, щоб заробляти гроші. Тому до цього потрібно ставитися дуже критично», – зазначила Лілія Гриневич.

Вона також уточнила питання про шкільну форму. Навчальний заклад не має права змушувати батьків купувати одяг конкретного виробника.

Крім того, батьки можуть брати участь в обговоренні формату шкільної форми.

«Звичайно, школа має право вирішувати, яку вона має шкільну форму. Як правило, вашу дитину не можуть примушувати купляти конкретну шкільну форму, а домовляються, наприклад, що ходять у темному низі та має бути світла сорочечка, а вже колір чи крій не є особливо важливим. Що батькам також потрібно пам’ятати – ви є дорослі люди і повинні мати вплив на ці питання в школі», – сказала міністр.

Важливо також вже зараз поступово змінювати дітям шкільного віку режим, інакше після 1 вересня це буде дуже різко і спричинить стрес для дитини.

«Ми наближаємося до серпня – останнього літнього місяця. У нас доволі тривалі літні канікули. І зрозуміло, що дітям потрібно налагоджувати режим дня. Бо у вересні місяці їм прийдеться рано вставати, йти до школи, певна є напруга, і цей режим потрібно зараз відлагоджувати», – сказала Гриневич.

Варто потроху повторювати вивчений матеріал, приділяючи для цього хоча б годину часу. За словами очільниці Міністерства людський мозок є схожим до м’язів, тож якщо його тренувати, він залишатиметься у формі.

Що не менш важливо – допомогти дітям хоча б частково повернутися у матеріал навчання, щоб розвантажити їх протягом наступного навчального року.

Тому корисно повторювати математичні дії, також варто протягом літа прочитати великі та складні програмні твори на наступний рік, щоб потім було легше.