На Львівщині стартували масштабні навчання територіальної оборони (фото)

Подібні навчання восени відбудуться в інших областях України

Сьогодні, 2 серпня, у Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, що у Великих Мостах, розпочались командно-штабні навчання підрозділу територіальної оборони.

До навчань залучили військовозобов’язаних мешканців Львівщини віком до 60 років.

Під час 5-денних стрільб цивільних резервістів навчатимуть військовій науці, пожежній та медичній підготовці, основам інженерної справи та поводженню із вибухонебезпечними предметами.

«Ми сьогодні бачимо відпрацювання однієї із рот батальйону територіальної оборони. Хочемо на практиці провести заняття, що має дати можливість уже восени провести заняття уже повністю всієї територіальної оборони для Львівської області. Я хотів би подякувати сьогодні мешканцям Сокальського району, які усі до одного, у повному складі, прибули для відпрацювання», – звернувся до резервістів голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Подібні навчання відбудуться у більшості областей України.

Фото: Роксолана Мудрак