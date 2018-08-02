На дорогах Львівщини поліцейські виявили 37 несправних автобусів (фото)

Працівники підрозділів Головного управління Нацполіції Львівщини та Управління патрульної поліції у Львівській області від початку проведення заходів перевірили 277 транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. В результаті виявлено 177 порушень законодавства, порушники притягнуті до адміністративної відповідальності.

Як інформує Відділ комунікації поліції Львівської області, операція «Перевізник» розпочалась на території України з 23 липня і проводиться з метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, недопущення збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками та запобігання виникненню надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень.

Від початку проведення операції у Львові та області правоохоронці перевірили 277 транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів – виявлено 37 несправних автобусів.

Також виявлено 178 порушень законодавства водіями таких транспортних засобів, зокрема керування без відповідних документів, керування автобусами, що не пройшли технічний контроль, перевезення пасажирів понад встановлену кількість та інші. У 33 випадках водії відхилялись від зазначеного маршруту. За результатами перевірок складено 176 адміністративних матеріалів.

Операція «Перевізник» триватиме до особливого розпорядження.