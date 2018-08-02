Львівські патрульні зупинили авто, в якому виявили наркотики (фото)

Вчора, 2 серпня, близько 22:00 години, на вул. Личаківській патрульні 4 батальйону помітили автомобіль «Мерседес», водій якого різко зупинився, коли побачив службовий автомобіль поліції, – повідомляє Патрульна поліція Львова.

Інспектори проїхали повз автівку, проте вирішили зробити коло, адже водій викликав у них підозру. Через деякий час інспектори знову побачили знайомий «Мерседес».

Водій знову, порушуючи правила дорожнього руху, різко повернув на автозаправну станцію та зупинився. Патрульні підійшли до водія, щоб перевірити документи. Чоловік дуже сильно нервувався, а пасажир, який сидів в салоні, мав ознаки сильного наркотичного сп’яніння.

Тоді офіцери попросили чоловіка показати вміст кишень і відчинити багажник, де патрульні виявили велику чорну сумку. У ній містилися багато пакетів з невідомою речовиною та флакони з рідиною. Також там був мобільний телефон, електронні ваги, рукавички.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіків перевірили в базі даних, один з них вже притягувався за крадіжку та грабіж. Речовини вилучили на експертизу, а 20-річного та 23-річного затриманих доставили до Личаківського відділу поліції.