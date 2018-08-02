Львівська філармонія запрошує на «Віденський Концерт-Гала Йоганна Штрауса»

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker виконає у Львові твори Штрауса
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Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker під керівництвом австрійського диригента  Маттіаса Кендлінгера запрошує шанувальників класичної музики   30 серпня  2018 р. у Львівській філармонії відвідати «Віденський Концерт-Гала Йоганна Штрауса».

Музика, що знайде шлях до кожного серця. Надзвичайно мелодійні, невимушені та енергійні композиції презентують характерний стиль композиторської династії Штраусів.

Попередні враження від концертів Ви можете отримати в Інтернеті:

http://www.youtube.com/kkphilharmoniker

Вартість  квитків: 100 – 400 грн.

Продаж квитків: TICKET.CLUB; KASA.IN.UA

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.

 

 

 