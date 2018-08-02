Львів’янин Максим Лобзін – володар Кубку світу з авіамодельного спорту

Чоловік став найкращим за результатами відбіркових 5-ти етапів Чемпіонату світу

Нещодавно у французькому муніципалітеті Ландре завершився Чемпіонат світу з авіамодельного спорту в класі вільнолітаючих кордових моделей F2C.

Успішно виступив у складі національної збірної команди України 36-річний львів’янин Максим Лобзін, виборов 5 місце у класі кордових гоночних моделей F2C. А за результатами відбіркових 5-ти етапів Чемпіонату світу Максим Лобзін став абсолютним лідером та володарем кубка світу в класі F2C.