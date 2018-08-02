Гірникам Львівщини виплатили 70% зарплати за червень

Сьогодні, 2 серпня, на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшло 25 млн грн

Увесь фінансовий ресурс скерували на виплату заробітної плати гірникам.

Як інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА гірникам вже виплатили 70 % зарплати за червень.

1 серпня в ДП «Львіввугілля» відбулося виїзне засідання з розгляду проблемних питань роботи підприємств вугільної галузі області. Серед учасників заходу – перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, керівники ДП «Львіввугілля», вугільних шахт, підприємств енергетичної галузі області, профспілок.