Фестивальний серпень: що варто відвідати на Львівщині (перелік)

Так, на Мостищині у с. Золотковичі відбудеться Фестиваль Хліба; у смт. Бориня Турківського району відбудеться «Свято Хліба»; у рамках Фестивалю Яворівської забавки свято меду і смаколиків 19 серпня відбудеться Фестиваль «Яворівські забавки» у РНД «Сокіл»; Старосамбірський район святкуватиме Фестиваль «Стар’ява-фест»» у с. Стар’ява та Фестиваль «Карпатія у с. Спас; на Сокальщині у с. Стаївка відбудуться Європейські Дні Добросусідства.

На Радехівщині впродовж серпня святкуватимуть фестиваль «Моє село-частинка України» на різних локаціях: у с. Павлів, с. Березіка, с. Стремільче, с. Яструбичі, с. Розжалів, с. Радванці; ІV обласний фестиваль лемківської культури «Гомін Лемківщини» відбудеться на Пустомитівщині у с. Зимна Вода.

У Перемишлянах святкуватимуть Районний фестиваль дитячого пісенного мистецтва «Барви літа», Районний фестиваль духовної пісні і Божого слова та Фестиваль меду «Медова забава»; на Мостищині у с. Хідновичі відбудеться Районне свято селянського подвір’я; фестиваль «Березинські фестини» можна буде відвідати у с. Березина у Миколаївському районі.

Жовківщина прийматиме гостей на Фійна-Фесті у с. Фійна, ІІІ Фестивалі духовного співу церковних хорів «Україна понад усе» у с. Стара Скварява, Фестивалі української пісні, фестивалі «Забір’ я скликає друзів» у с. Забір’я та ХХІІІ Міжнародному фольклорному фестивалі народної творчості «Розточчя-2018» у м. Жовква.

У с. Підлисся Золочівського району відбудеться Літературно-мистецьке свято «Світло Маркіяна» відбудеться; у Жидачівському РНД відбудеться IV-традиційний фестиваль народної пісні і танцю «Ой роде наш красний».

Фестиваль, присвячений Івану Франку «Франкіана» відбудеться у с. Нагуєвичі Дрогобицького району, а у с. Довге – Фестиваль патріотичної пісні «Синам України».

У Буську відбудеться Міжнародний фестиваль «За двором» та Міжнародний фестиваль «Надбужанські медобори».

У Бродівському замку 5 серпня відбудеться Обласний фестиваль «Народні умільці» .