З Белза до Ченстохови вирушили паломники (фото)

Прикордонники Львівського загону у взаємодії з Надбужанським відділом Прикордонної варти Республіки Польща 31 липня 2018 року забезпечили пропуск людей на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби «Белз» поза пунктом пропуску щорічної пішої прощі паломників з м.Белз до м. Ченстохови.

Це традиційна «пілігримка» (проща) до Ченстохова, коли тисячі людей з різних куточків Польщі й України протягом двох тижнів долають кілька сотень кілометрів, щоб вклонитися Ченстоховській Божій Матері. Цього разу прикордонники оформили майже 60 паломників, – повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.