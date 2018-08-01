Як на Яворівщині рятували травмованого лелеку (фото)

Сьогодні о 16:21 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на даху двоповерхового житлового будинку в с. Старий Яр на вулиці Незалежності, 7, Яворівського району, перебуває лелека та не може самостійно злетіти, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Птах зачепився ногою за снігоутримувачі на даху й не міг вивільнитися. Рятувальників повідомили про подію місцеві мешканці, які стали очевидцями події.

Рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися до пернатого та вивільнили із пастки.

Лелека пошкодив ногу та крило, і рятувальники передали його небайдужим мешканцям для подальшого догляду.