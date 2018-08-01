Водолази відшукали тіло юнака, що потонув 29 липня

Нагадаємо, 29 липня о 18:20 у селі Скоморохи Сокальського району під час купання в річці Західний Буг потонув мешканець с. Ульвівок Сокальського району 1995 року народження.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, тіло загиблого шукали 30 і 31 липня із залученням рятувально-водолазної служби Львівської області. О 19:25 31 липня тіло знайшли в річці Західний Буг поблизу с. Ульвівок Сокальського району.