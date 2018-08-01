До ведмедів із “Домажиру” приїжджали представники туркомпаній

У ведмежому притулку “Домажир” сьогодні гостювало 14 представників туристичних компаній Львівщини. Тут для них провели екскурсію по територію, ознайомили з життям тварин та їх реабілітацією, показали цікаві атракції: дитячий лабіринт, мотузковий парк, майстер-класи.

Таку презентацію провели для того, щоб туристичні компанії змогли організовувати групові відвідування притулку, а також домовились про включення відвідування ведмежого притулку «Домажир» до екскурсійних програми туристичних компаній, розглядались можливості промоції, та співпраці.

Додамо, що ведмежий Притулок Домажир – це один із проектів Міжнародного Благодійного Фонду FOUR PAWS, що базується у Відні та має офіси в 11 країнах, це унікальний реабілітаційний центр, де в умовах, наближених до природних, проживають бурі ведмеді.