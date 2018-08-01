В Україні почалося відключення аналогового телебачення

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в ніч з 31 липня на 1 серпня вимкнув аналоговий сигнал 13 телеканалів в Києві і 14 телеканалів в Кіровоградській області. В іншій частині України аналогові передавачі повинні будуть відключити 31 серпня.

Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на гендиректора концерну Петра Семерея.

Були виключені передавачі всіх телеканалів, щодо яких Нацрада з телебачення прийняла рішення про анулювання аналогових ліцензій.

Йдеться про: “1+1”, “Інтер”, ICTV, “Новий канал”, “Україна”, СТБ, ТЕТ, НТН, М1, “5 канал”, К1 і “Прямий”. Ці телеканали зможуть вести мовлення в ефірі, використовуючи свою цифрову ліцензію.

При цьому поки в Києві та Кіровоградській області продовжать працювати аналогові передавачі громадського телебачення, а також регіональних та місцевих мовників, у яких немає цифрових ліцензій. Терміни коли будуть відключені вони в КРРТ не називають.

Згідно із затвердженим раніше рішенням уряду, в іншій частині України аналогові передавачі повинні будуть відключити 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що чотири найбільші медіа-групи України досягли попередньої згоди щодо кодування відкритих телеканалів на супутнику.