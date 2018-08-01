Українці почали купувати більше легкових авто

Липневі реєстрації нових легкових автомобілів в порівнянні з 2017 роком збільшилися на 4% до 6,7 тисячі штук.

Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.

Відносно попереднього місяця ринок також виріс, зростання становило майже 3%.

Найчастіше минулого місяця реєструвалися автомобілі марки Renault – 725 шт. Це на 12% більше ніж роком раніше.

Другою за обсягами реалізації стала японська марка Toyota, повторюючи свій результат річної давності – 723 машини.

На третьому місці Skoda. Свої перші номери отримали 503 автомобілі цієї марки, або на 3 авто більше ніж у липні 2017 року.

Четверта позиція у Nissan, який закінчив місяць з показником 465 авто. В результаті, Nissan збільшив свої липневі продажі на 25 відсотків.

Замикає п’ятірку лідерів Hyundai. Попит на цю марку в Україні зріс на 51% і становив 451 автомобіль.

Також в ТОП-10 липня ввійшли такі автомобільні марки як: KIA – 438 авто (-10%); Volkswagen – 434 авто (-9%); Ford – 307 авто (+18%); Suzuki – 261 авто (+16%) і Mazda – 233 авто (-18%).

Найпопулярнішим автомобілем місяця став KIA Sportage. На цій моделі в липні свій вибір зупинив 301 покупець.

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