У Хирові від підлітка вимагали сплати 4 000 грн картярського боргу

У Старосамбірське відділення поліції звернулася 35-річна мешканка міста Хирів. Жінка повідомила, що її 16-річному сину погрожують фізичною розправою та вимагають у нього 4 000 гривень.

Працівники поліції з’ясували, що підліток програв у карти 21-річному мешканцеві району гроші – 2 650 гривень, які мав сплатити протягом п’яти днів. Оскільки своєчасно розрахуватися неповнолітній не зміг, зловмисник почав телефонувати і вимагати ще й «проценти» за непогашення боргу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, юнаку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.355 Кримінального кодексу України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Під час розслідування цього правопорушення в поліцію надійшло ще одне звернення – від 39-річної односільчанки зловмисника. За словами заявниці, протягом березня-травня він вимагав у її неповнолітнього сина 12 000 гривень. Підліток самовільно взяв банківську картку матері, зняв гроші з рахунка й передав їх зловмисникові.

Наразі досудове розслідування триває.