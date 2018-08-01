У вересні львів’яни випробують трамваї із Берліну

Місто сподівається запустити їх на колії вже за місяць

Німецькі трамваї, які приїхали до Львова минулого тижня, зараз перебувають у депо. Тут їх готують до запуску на маршрути. Зокрема переоснащують та займаються юридичними процедурами, зокрема сертифікацією.

«Ми отримали першу партію трамваїв з Німеччини — це 6 вагонів. Наступні партії будемо отримувати по 8 одиниць кожного місяця, так, щоб у жовтні мати вже усі 30 одиниць. Графік поставки трамваїв погоджений: липень — 6, серпень — 8, вересень — 8, жовтень — 8″, – пояснив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Додамо, що поставка цих трамваїв є прямим контактом між Муніципальною західною компанією Берліна і ЛКП «Львівелектротрансом». Купують трамваї за кошти ЄБРР.

“Наше завдання було в тому, щоб знайти КТ4, тому що весь персонал, який працює в депо, знає як їх обслуговувати”, — розповів Андрій Білий.

За його словами німецькі трамваї оснащені кнопками для відкриття дверей, кондиціонером у кабіні водія, адже у Берліні вважають, що важливо забезпечити комфорт роботи для водія, який 12 годин на маршруті. Для пасажирів є якісна вентиляція, опалення, а також можливість зв’язку з водієм через мікрофон.

«Щодо дверей, то ми бачили ще в Берліні, що вони відкриваються назовні. У нас є напрацьовані рішення як все врегулювати», — додав Андрій Білий.

Крім того, у міській раді планують придбати 10 нових трамваїв за кошти Європейського інвестиційного банку.

“Після вчора приїжджав представник ЄІБ і ми погодили тендерну документацію. Зараз вона надіслана у Міністерство інфраструктури і Міністерство фінансів України, оскільки тут одержувачами коштів будуть саме ці міністерства. Зрозуміло, що ми за це, щоб ці 10 трамваїв, які будемо купувати, були львівського виробництва, але все визначить тендер, оскільки це міжнародні закупівлі”, — повідомив Олег Береза, директор ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, цього року Львів отримає не лише 30 вживаних німецьких трамваїв, а й 150 нових великогабаритних автобусів. Невдовзі також оголосять тендер на закупівлю 10 нових трамваїв та 100 нових автобусів.