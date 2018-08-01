У Львові шукають 6-річного хлопчика

Дитина пропала в обідній час біля супермаркету "Арсен" на вулиці Патона

Сьогодні, 1 серпня, до поліції із заявою про зникнення свого 6-річного сина Максима Мустяте звернулась мешканка Львова. Жінка повідомила, що хлопчик зник в обідній час біля супермаркету “Арсен” на вулиці Патона.

Прикмети хлопчика: зріст 115 см, волосся світле. Був одягнений в сині джинсові шорти, чорну майку, на спині мав рюкзак із спайдерменом.

Усіх, хто може допомогти встановити місцеперебування хлопчика, прохання зголошуватись на оперативну лінію 102.

Фото: від Світлани Добровольської.