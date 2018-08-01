У Львівобленерго попередили про затримки в роботі «Персонального кабінету»

У зв’язку зі значним навантаженням на онлайн-сервіс «Персональний кабінет» у час подачі показників електролічильників може виникнути затримка (до 2-3 хв.) під час завантаження сторінки. Про це попередили в Львівобленерго.

Натомість, як запевнили у Львівобленерго, всі інші функції, зокрема й подання показників, працюють у звичному режимі, можливі затримки лише з отриманням коду підтвердження.

«Якщо якась зі сторінок інформує про помилку – необхідно повторно авторизуватися на сервісі (закрити сторінку і відкрити знову)», – пояснили у Львівобленерго.