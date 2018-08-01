Стартував набір заявок на 2-й конкурс проектів у рамках програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»

Сьогодні, 1 серпня, розпочався набір заявок на Другий конкурс проектів в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Про це інформує прес-0служба Львівської облради.

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що фінансується Європейським Союзом в рамках Європейського інструменту сусідства, оголошує конкурс проектів за тематичною ціллю Спадщина:

Пріоритет 1.1 – Популяризація місцевої культури та історії

Пріоритет 1.2 – Популяризація та збереження природної спадщини

Конкурс відкрито для мікропроектів (проектів з малими бюджетами), які спрямовані передусім на неінвестиційну діяльність у сфері культурної та історичної спадщини прикордонного регіону, зміцнення культурних зв’язків і транскордонної співпраці у галузі культури, історії та охорони природи. Гранти надаватимуться на проведення культурних, мистецьких, освітніх заходів, заходів обміну досвідом, збереження історичної та природної спадщини прикордонних територій, сприяння збереженню культурного різноманіття, підтримку національних меншин та розвиток місцевих громад, а також різноманітні заходи, пов’язані із вказаною тематикою, які сприяють розвитку транскордонної співпраці.

Розмір грантів

З бюджету Програми на 2-й конкурс проектів виділено загалом 5,2 млн. євро. Сума гранту на проект може становити від 20 000 до 60 000 євро.

Кінцевий термін подання проектних заявок на конкурс – 31 жовтня 2018р. (до 15 год. за Варшавським часом у випадку особистого подання проектних заявок у офісі Спільного Технічного Секретаріату Програми у Варшаві).

Очікувана дата вибору проектів – середина 2019 року.

Вимоги до мікропроектів

Вклад у реалізацію цілей Програми

Вклад у виконання програмних показників (принаймні одного показника продукту та одного показника результату із затвердженого списку для відповідного пріоритету Тематичної цілі Спадщина)

Транскордонний характер проекту

Раціональний бюджет

Відповідність критеріям партнерства

Детальну інформацію про вимоги до проектів, правила та умови даного конкурсу проектів описано у конкурсних документах – Програмний Посібник для 2-го конкурсу проектів (проекти з малими бюджетами) разом із додатками до нього – які можна завантажити тут. Звертаємо Вашу увагу, що англійська версія документів є офіційною та має переважаючу силу перед робочими перекладами на інші мови, які розміщено на сайті Програми виключно з інформаційною метою (український переклад).

Проектні заявки повинні бути підготовлені на англійській мові за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яку необхідно завантажити з сайту Програми (буде розміщено найближчим часом). Перед заповненням проектних заявок необхідно ознайомитися з інформацією, представленою у конкурсних документах.

Спрощені процедури

Адміністративна перевірка, перевірка прийнятності проектних заявок та якісна оцінка проектів проводиться одночасно

Спрощена форма проектної заявки – без розділу концептуальної записки

Відсутність додатків до проектної заявки на етапі аплікування

Спрощені правила розрахунку витрат – (загальні суми для витрат на персонал проекту та відрядження, а також розрахункова ставка для адміністративних витрат проекту)

Грант у розмірі 85 % бюджету проекту

Один фінансовий звіт по проекту – кінцевий звіт

Перевірка та підтвердження прийнятності бенефіціарів – після відбору проектів

Підтримка для потенційних заявників

Інформація, документи та роз’яснення, розміщені на сайті Програми:

Інструкція заповнення проектної заявки

Робочі переклади пакету конкурсних документів на польську, російську та українську мови

Відповіді на найчастіші запитання про умови конкурсу

Презентації з семінарів

Письмові роз’яснення та відповіді на запитання:

Потенційні заявники можуть отримати письмові роз’яснення щодо умов конкурсу, надсилаючи свої запитання електронною поштою на адресу pbu@pbu2020.eu Відповіді на запитання надаватимуть у терміни, встановлені правилами конкурсу.

Семінари та індивідуальні консультації:

Семінари щодо умов конкурсу будуть проведені в період від 11 до 28 вересня ц. р. у кожній із країн-учасниць Програми. Додаткова інформація щодо реєстрації – невдовзі на сайті Програми.

Індивідуальні консультації для потенційних заявників проводитимуться у жовтні цр. Реєстрація на консультації – у вересні ц. р.

Форум пошуку партнерів: 1-й Форум пошуку партнерів відбувся 25-26 липня 2018р. у Любліні (Польща); 2-й Форум пошуку партнерів буде проведено 21-22 серпня 2018р. в Бресті (Білорусь) – інформація щодо реєстрації – тут.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року було підбито підсумки першого конкурсу проектів Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020, що має на меті фінансову підтримку за кошти Європейського Союзу проектів у галузі збереження і промоції історико-культурної та природної спадщини.

Серед 17 проектів, відібраних до фінансування, 10 реалізовують на території Львівської області у співпраці з партнерами з прикордонних регіонів Польщі та Білорусі.