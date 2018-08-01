Під час ремонту у львівській квартирі виявили ручну гранату

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 31 липня о 21.40 у квартирі на вул. Вітовського, 11а (Галицький район) під час ремонтних робіт в стіні квартири виявлено ручну гранату.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, ручну гранату часів Другої світової війни знайшли у стіні.

Подано термінову заявку начальнику Галицького РВ ГУ НП у Львівській області на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмета.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Вони можуть вибухнути, що призведе до вашого травмування. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.