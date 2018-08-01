Перевантажувальну станцію на Північній закриють

Станцію з перевантаження сміття на вул. Північній у Львові обіцяють незабаром закрити. Нині ділянку очищають від відходів, які там скупчувалися протягом кількох місяців. За словами директора компанії «АВЕ-Львів» Олега Гайовишина, яка використовує цю ділянку, залишилося вивезти близько 1-1,5 тис. тонн непотребу.

«Я повернувся на посаду директора 2 липня (більш ніж рік пан Гайовишин не працював директором компанії, – ред). Ситуація справді була критична. На той час ми оцінювали об’єм скупчених відходів на ділянці приблизно у 5 тисяч тонн і сподівалися вивезти їх до кінця липня. Але сміття виявилося більше, і погода з постійними дощами нам не сприяла. Тому графік дещо змістився. Але щодня ми намагаємося вивезти звідти по 200-250 тонн», – пояснив «Львівській газеті» Олег Гайовишин.

Усе сміття забрати з території обіцяють за тиждень, максимум – два. Після цього, каже директор «АВЕ-Львів», станцію поступово закриватимуть.

«Сміття, яке привозять на станцію, відразу ж вивозять. І додатково постійно вивозимо старі відходи. Водночас уже зараз почали часткову рекультивацію території – завозимо спеціальну суміш, яку засипаємо на очищені ділянки. Ще певний час ми змушені працювати на ділянці, але плануємо припинити її використання під перевантажувальну станцію», – прокоментував Олег Гайовишин.

У компанії також обіцяють провести внутрішню перевірку, аби з’ясувати, чому довгі місяці сміття накопичували, але не вивозили.

Нагадаємо, ділянку на вулиці Північній ще 2017 року виділили під перевантажувальну станцію. Це означало, що сміття туди мають привозити протягом дня малими сміттєвозами, там його мали б завантажувати в більші машини та везти на полігони. Однак через якийсь час на ділянці почали накопичуватися відходи.

Велика кількість сміття неодноразово викликала обурення місцевих мешканців, які зверталися до районної адміністрації та міської ради зі скаргами на сморід через сусідство зі стихійним сміттєзвалищем. Свої застереження також висловлював аеропорт. Адже біля станції перевантаження сміття, яка розташована неподалік летовища, скупчувалися птахи, які є небезпечними для літаків.

До речі, саме з птахами довкола ділянки на Північній деякі ЗМІ пов’язують випадок із рейсом PS5265 «Львів – Шарм-ель-Шейх» компанії МАУ, який трапився 30 липня. При зльоті літак Boeing 737-900 зіштовхнувся з птахом, після чого мусив здійснити позапланову посадку в київському аеропорту «Бориспіль».

Щоправда, в компанії «АВЕ-Львів» таку ймовірність спростовують. Кажуть, місяць тому після консультацій з аеропортом закупили спеціальне обладнання, яке відлякує птахів від ділянки, тож зараз їх там немає. Окрім цього, територію постійно обробляють від гризунів і шкідників.