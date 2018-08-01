Оголошено тендер на реконструкцію скверу та встановлення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні

Оголошено тендер на реконструкцію скверу на вулиці М. Кривоноса з облаштуванням громадського простору та встановленням Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Про це інформує ЛКП «Зелений Львів». Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 15 серпня. Відтак 16 серпня буде проведено аукціон, яким буде визначено переможця, з котрим буде укладено договір.

Нагадаємо, 17 квітня, відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули на місці будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на «Губернаторських валах». Участь у заході взяли представники влади міста Львова, родини учасників Революції Гідності, духовенство, автори проекту.

Споруджуватимуть Меморіал за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові.

Нагадаємо, було проведено три конкурси по Меморіалу Небесної Сотні: перший — на ідею пам’ятника; другий конкурс не дав якісного результату, оскільки роботи не були достойного рівня (журі одноголосно прийняло рішення скасувати цей конкурс, у тому числі в журі був представник родини Небесної Сотні); третій конкурс був проведений і схвалений.

Цей конкурс тривав з 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017. Було подано 25 конкурсних проектів, серед яких журі вибрало переможців — авторський колектив з міста Львова: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак. Переможці отримали 90 тис гривень та можливість реалізувати свій проект.

Опісля проведення конкурсу розпочалися роботи з документацією. Львівська міська рада отримала робочий проект авторів, підписала угоду з проектантами, погодила і затвердила на виконавчому комітеті Львівської міської ради детальний план території, а згодом й містобудівні умови та обмеження. Окрім цього, було проведено процедуру виділення землі на ЛКП «Зелений Львів», це підприємство обслуговуватиме цю ділянку. Процес будівництва триватиме орієнтовно до лютого 2019 року.

Нагадаємо, у 2014−2015 роках було створено робочу групу з розробки завдання для конкурсу на кращу ідею вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові. У робочу групу ввійшли представники різних громадських організацій, члени родин учасників Революції Гідності. Результатом роботи цієї групи стало оголошення конкурсу на найкращу ідею вшанування Небесної Сотні.

Проектанти запропонували облаштувати новий громадський простір з обох сторін вулиці Кривоноса. Вони вирішили поєднати ідею створення пішохідного мосту над вулицею Кривоноса та облаштування меморіальної площі.

Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

Відповідно до архітектурного проекту, на мості також будуть розташовані п’ять плит, що символізують п’ять днів, у які загинуло найбільша кількість людей під час Революції Гідності, а також є символом барикад та щитів, що були невід’ємною складовою тих подій. На меморіальній площі буде встановлена спеціальна стела.

Міст та стела створюють музейний багатофункціональний простір, забезпечують громадську функцію і функцію пам’яті, створюють умови для вільних зборів, відкривають нові панорамні видові точки й вирішують проблему пішохідного та велосполучень через вул. М. Кривоноса, виконують просвітницьку (етичну, патріотичну) функцію та створюють нові туристично привабливі маршрути.

Основний матеріал проекту — кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують колоски пшениці, що є символом українського народу.

Концепція проекту — це створення мінімалістичного простору, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності.

Основним символом постає комплекс мосту та громадського середовища з площею для зборів та прогулянкових доріжок. Площа, на котрій знаходиться меморіальна стела, — це місце пам’яті та жалоби. На ній вшановуються Герої Небесної Сотні.