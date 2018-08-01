На медичний «Оскар» цьогоріч претендують чотири представники Львівщини (прізвища)

Уже 9 серпня в Україні вручатимуть орден Святого Пантелеймона, який називають також медичним «Оскаром». Оргкомітет конкурсу оголосив претендентів на переможців у всіх номінаціях. Що тішить, до фіналу пройшли четверо представників Львівщини. Про це йдеться на сторінці премії у соцмережі Facebook.

Зокрема, в номінації «Найкращий лікар» на нагороду претендує Соловей Любомир Ярославович – завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення №2 Львівської обласної клінічної лікарні.

Окрім нього, в цій номінації боротимуться за орден:

Бігуняк Володимир Васильович – професор, комбутсіолог, представник Тернопільської області;

Охматенко Геннадій Олександрович – начальник хірургічного відділу, полковник медичної служби, представник Запорізької області;

Середюк Нестор Миколайович – професор кафедри внутрішньої медицини, д.м.н., представник Івано-Франківської області.

«Найкращим медичним працівником» може стати Омельченко Христина Миколаївна – палатна медична сестра ЛОКЛ.

Окрім неї в цій номінації такі претенденти:

Дячко Зоя Федорівна – старша медична сестра Немирівської ЦРЛ, представниця Вінницької області;

Пегета Олена Миколаївна – старша медична сестра Київського центру трансплантації кісткового мозку, представниця міста Києва;

Тимошенко Наталія Леонідівна – медична сестра травматологічного відділення Авдіївської ЦМЛ, представниця Донецької області.

У номінації «Новатор охорони здоров’я» на нагороду претендує Юрочко Федір Богданович – дитячий отоларинголог ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ». З ним змагатимуться такі медики:

Бойко Валерій Васильович – професор кафедри хірургії, д.м.н., представник Харківської області;

Буяльський Олександр Станіславович – завідувач відділу інтенсивної терапії, представник Дніпропетровської області;

Іоффе Ігор Володимирович – ректор Луганського державного медичного університету, Професор, д.м.н., хірург, представник Луганської області.

У номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» представників Львівщини немає. Проте тут у фінал потрапив Панґрацці Арнальдо – італійський професор Міжнародного богословського інституту «Камілліанум», якого висунула на нагороду Львівська область.

Окрім нього, на орден у цій номінації претендують:

Руденко Костянтин Володимирович – д.м.н., спеціаліст МОЗ, представник міста Києва;

Лисак Віктор Петрович – директор ДОЗ Полтавської ОДА, представник Полтавської області;

Верба Андрій В’ячеславович – директор Військово-медичного департаменту Міністерства Оборони України, представник Вінницької області.

У номінації – «Взірець служіння суспільству» також є представник Львівщини. Це Федоренко Сергій Мирославович – головний лікар Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Окрім нього, за шанс отримати нагороду боротимуться:

Вернигор Дмитро Олександрович – директор добровольчого мобільного шпиталю, представник міста Києва;

Трепко Владислав Віталійович (посмертно) – лейтинант медичної служби, героїчно загинув під час виконання бойового завдання із надання медичної допомоги та евакуації поранених з поля бою під Дебальцевим 12.02.2015 року, представник Чернівецької області;

Селецька Наталія Миколаївна – волонтер, директор МБФ «Янголи життя», представниця Кіровоградської області.

Нагадаємо, торік фельдшерка пункту екстреної медичної допомоги «Чижиків» Мирослава Савчак стала лауреатом премії «Орден Святого Пантелеймона» як «Найкращий медик».

Довідка.

«Орден Святого Пантелеймона» – головна громадська відзнака для медиків, створена за підтримки глав усіх християнських церков в Україні, Міністерства охорони здоров’я та Національної Академії медичних наук. Ця нагорода є щорічною, її присуджують у п’яти номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник »; «Новатор охорони здоров’я»; «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»; «Взірець служіння суспільству».

Нагороду присуджують за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості. Відзнака має тривалу історію.

Нагородження номінантів відбувається 9 серпня – в день цілителя Пантелеймона.

30 липня відбулося останнє засідання Поважної Ради перед 9-м серпня, на якому обрали склад і голову Лічильної комісії. Саме вона збиратиме й підраховуватиме голоси членів Поважної Ради. Голосування абсолютно таємне, його результати буде відомо лише 9 серпня.

Також на засіданні Поважної Ради відбулося представлення претендентів на Медаль Святого Пантелеймона. Медаль – цьогорічне нововведення від Поважної Ради для молоді, адже однією з умов для участі у конкурсі є вік претендентів – до 35 років.