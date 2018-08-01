На Львівщині стартував тиждень підтримки грудного вигодовування

З 1 до 7 серпня у межах Всесвітнього тижня грудного вигодовування у Львівській області триває Тиждень підтримки грудного вигодовування «Підтримаємо грудне вигодовування разом».

Метою заходів є популяризація грудного вигодовування як природного та надійного шляху до здорового гармонійного розвитку дитини.

Відтак сьогодні, 1 серпня, вже відбувся науково-практичний семінар «Грудне вигодовування. Проблеми з молочною залозою: причини, профілактика, лікування» – для лікарів акушер-гінекологів пологових стаціонарів та жіночих консультацій.

Окрім того, в четвер, 2 серпня, відбудеться лекція на тему «Як забезпечити успішне грудне вигодовування» для майбутніх матерів та Акція «День відкритих дверей у Львівському державному обласному перинатальному центрі». Початок о 12.00.

Також у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (вул. Дністерська, 27) у п’ятницю, 3 серпня, відбудеться обласний науково-практичний семінар «Практичні аспекти організації грудного вигодовування» – для акушерок та дитячих медсестер.

Як інформують у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, одним із найважливіших індикаторів успішності підтримки грудного вигодовування є впровадження в закладах охорони здоров’я Розширеної Ініціативи ВОЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Як повідомила експерт департаменту з питань підтримки грудного вигодовування Ольга Шлемкевич, на січень 2018 року у Львівській області статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» (ЛДД) мають 58,73% закладів охорони здоров’я. Більш ніж 90% дітей народжуються в пологових стаціонарах, які мають статус ЛДД. За офіційною статистикою, близько 62% дітей перебувають на ВГВ до 6 місяців.

Довідка:

Грудне молоко визнано ідеальною їжею для дитини – натуральне, стерильне, тепле, воно легко перетравлюється та засвоюється, захищає від різноманітних захворювань, сприяє здоровому розвитку дитини. Впливає грудне вигодовування і на здоров’я матері. Воно зменшує ризик післяпологової кровотечі, зменшує ризик розвитку злоякісних новоутворень молочних залоз, матки та яєчників, профілактиці мастопатії, зміцнює здоров’я жінки, а ще суттєво заощаджує бюджет. Грудне вигодовування сприяє становлення налагодженню психоемоційного зв’язку, близьких, довірливих відносин між матір’ю та дитиною.

Існують незаперечні докази того, що оптимальне грудне вигодовування впливає на:

Матір:

– допомагає регулювати народжуваність,

– знижує ризик раку молочної залози і раку яєчників,

– зменшує ймовірність виникнення гіпертонії.

Дитину:

– бореться з інфекційними захворюваннями,

– зменшує ймовірність виникнення і важкість протікання діареї,

– знижує частоту респіраторних захворювань і гострого середнього отиту,

– запобігає карієсу та патологічному прикусу, а також підвищує рівень інтелекту.

Рекомендації з оптимального годування дітей грудного та раннього віку:

Оптимальне грудне вигодовування життєво важливе для доброго здоров’я та благополуччя як жінок, так і дітей протягом всього життя.

Рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ полягають у такому:

– Ранній початок грудного вигодовування протягом години після народження дитини.

– Виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців життя.

– Введення поживного і безпечного прикорму у віці шести місяців поряд з продовженням грудного вигодовування до досягнення дитиною віку двох років і більше.