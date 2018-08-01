На Львівщині під колесами потяга загинула жінка

Трагедія сталася 31 липня о 23:23 на перегоні «Пісочна-Миколаїв» (Миколаївський район Львівщини).

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, маневровий поїзд №8502 (ЧМЕ-3 №2900) у складі трьох вагонів смертельно травмував невідому жінку віком близько 40-45 років (особу загиблої встановлюють). Тіло загиблої скерували в морг Миколаївської центральної районної лікарні. Попередня кваліфікація події ГУ НП у Львівській області – «самогубство». Обставини події встановлюють.