Мінздоров’я починає розсилку корисних порад українцям

Міністерство охорони здоров’я тепер надсилатиме українцям поради щодо здорового способу життя прямо на електронну скриньку.

“Якщо ви ще не підписались на новини здорової людини, то саме час це зробити! Корисні та перевірені поради про здоровий спосіб життя та харчування, фізичні активності, профілактику поширених хвороб, розвінчування медичних міфів та інші корисні публікації рубрики “Здоров’я А-Я” ми надсилатимемо прямісінько на вашу електронну скриньку”, – кажуть у прес-службі відомства.

Для того, щоб отримувати листи, слід залишити заявку за посиланням.