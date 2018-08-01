Майже 60 тисяч вступників вже отримали рекомендації на бюджет

Сьогодні в Україні відбувся розподіл місць на бюджетне навчання у вишах. Частина вступників вже побачили повідомлення у своїх електронних кабінетах. У Міносвіти наголошують, що інформація з’являється поступово.

«У них навпроти однієї з заяв з’являється статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18-ї години 6 серпня. Саме зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12-ї години 7 серпня», – пояснюють у Міністерстві.

Крім того, вже незабаром інформацію про розподіл бюджетних місць оприлюднять на офіційному ресурсі, де відображається хід вступної кампанії https://vstup.edbo.gov.ua/.

Абітурієнтам нагадують, якщо після розподілу виникають запитання, вони завжди можуть звернутись насамперед до приймальних комісій або скористатися алгоритмами верифікації, які викладені в Умовах прийому.

А до 18 серпня відбудеться переведення на вакантні бюджетні місця.

«За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є спеціальні умови на участь у конкурсі. Зокрема, першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України. Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного бала, – діти учасників АТО, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, внутрішньо переміщені особи тощо», – наголошують у МОН.

За тими спеціальностями, яким надається особлива підтримка, право на переведення мають вступники, що не були рекомендовані за широким конкурсом на бюджетні місця.