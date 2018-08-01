Львів’ян запрошують на виставку безпородних собак

З нагоди Міжнародного дня безпритульних тварин 18 та 19 серпня 2018 року ЛКП «Лев», громадська ініціатива Dog-Friendly City та журнал «ProSobak» запрошують на господарів собак та їхніх чотирилапих улюбленців взяти участь у першому львівському рейтинговому чемпіонаті з дог-пуллера та виставці безпородних собак.

«Наша мета – популяризувати адопцію (всиновлення) собак з вулиць, продемонструвати красу та таланти собак, нагадати про види спорту, якими можна займатися з собаками, а також забезпечити веселе дозвілля для власників собак, їх улюбленців та усіх охочих.

Події відбудуться на території стадіону «Україна» (вул. Липова Алея, 5, штучне тренувальне поле навпроти службового входу стадіону, поблизу центрального входу торгівельного комплексу «Україна»)», – повідомили у ЛКП «Лев».

Розклад заходів:

«ПростоPuller» — перший львівський рейтинговий чемпіонат з дог-пуллера.

18 серпня стадіон «Україна», 11.00 (реєстрація учасників – з 10.00). До участі буде допущено усіх собак (як породистих так і безпородних, а також цуценят) за наявності всіх необхідних щеплень.

Зареєструватись для участі можна за посиланням

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«ПростоПес — не просто друг» — виставка безпородних собак.

19 серпня стадіон «Україна», 11.00 (реєстрація учасників – з 10.00). До участі буде допущено безпородних собак (в тому числі цуценят) за наявності всіх необхідних щеплень.

Зареєструватись для участі можна за посиланням

Сторінка події у Facebook

Організатори запрошують учасників та глядачів провести разом з ними два активних та позитивних дні.

Нагадаємо, змагання безпородних собак «Просто пес — не просто друг» відбудуться у Львові вдруге, адже всиновлення чотирилапих з вулиці стає все популярнішим у нашому місті. Організатори заходу переконані, що любов і вірність не мають породи!