До Львова завітає виставка еко-плакатів «4-й блок»

Конкурсна тематика – «Жіночий погляд: Заклик до дії». Організатори намагалися зробити трієнале максимально інтерактивною, щоб кожен міг не просто «перейнятися екопроблемами», а ще й знайти відповідь на питання: «що конкретно я можу зробити для своєї планети і, перш за все, свого міста?».

2 серпня о 17:00 у Львові в креативному середовищі ReZavod відбудеться відкриття мандрівної експозиції Х Міжнародної триєнале екологічного плакату Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок». У рамках акції львів’янам запропонують зануритися в нетипові візуальні роботи про жінок, дітей та котиків в нетиповому арт-просторі заводу.

Акція триватиме з 2 серпня по 2 вересня, за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31, червоний корпус, 2 поверх.

Міжнародна Асоціація дизайнерів-графіків «4-й Блок» – громадське об’єднання дизайнерів, арт-менеджерів і митців, зацікавлених в розв’язанні екологічних проблем засобами мистецтва. Асоціація створена на добровільних засадах з метою підтримки й розвитку творчих ініціатив в області екології, дизайну й культури.

Кожна трієнале Асоціації «4-й Блок» – це складний мистецький діалог про найгостріші проблеми планети: забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, генну інженерію, а ще – про людські права, насильство, світові війни, повагу до природи. Про все те, що може або знищити людство, або ж навпаки – врятувати його!

Ідеї діяльності Асоціації – привернення уваги громадськості засобами дизайнерського плаката до актуальних соціальних, культурних, екологічних та глобальних проблем планети; підтримка соціально-культурної складової в графічному дизайні, як частини творчого самоствердження сучасного дизайнера-графіка; встановлення творчих контактів між представниками громадськості, наукової і творчої інтелігенції, студентської молоді різних країн світу з метою об’єднання зусиль у вирішенні екологічних проблем.

Нині «4-й Блок» – це найбільший в Україні фестиваль еко-плаката спрямований на захист навколишнього середовища і залучення уваги до екопроблем. За 30 років участь в ньому взяли понад 2000 учасників і учасниць із 76 країн світу. Колекція робіт трієнале налічує тисячі плакатів.

ReZavod – незалежне громадське об’єднання креативних виробників, дизайнерів, митців, мейкерів і просто творчих людей міста, захоплених ідеєю ревіталізації промзон Львова та розвитку інтелектуального і фізичного українського продукту.