Через зливи попідмивало дороги в гірських районах Львівщини (фото)

Унаслідок проливних дощів в гірських районах Львівської області утворилися підмиви земляного полотна на окремих ділянках автомобільних доріг місцевого значення. Зокрема, на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О141902 Турка-Східниця в с. Новий Кропивник виявлено зсуви ґрунту на п’ятьох ділянках загальною довжиною 158 м.п. На автомобільній дорозі О141903 Бориня – Мохнате – зсуви ґрунту та руйнування конструктивних шарів дорожнього одягу в с.Комарники, довжиною 219 м.п. та в с. Верхнє Висоцьке – довжиною 126 м.п.

Щоб уникнути аварійних ситуацій і прогресування зсуву земляного полотна на цих автомобільних дорогах, а також для запобігання виникнення в подальшому надзвичайних ситуацій Служба автомобільних доріг у Львівській області звернулася до Львівської обласної державної адміністрації з відповідним листом для можливості виділення коштів на проведення аварійних ремонтних робіт.