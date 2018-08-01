Азербайджанець «забув» задекларувати 74 жіночі куртки

30 липня 2018 року громадянин Республіки Азербайджан, прямуючи рейсом «Стамбул-Львів» через митний пост «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС, обрав для проходження смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Пасажира спрямували для додаткового огляду багажу з використанням технічного засобу Rapiscan 624XR. Під час огляду багажу виявили не заявлені до митного контролю та оформлення товари – 74 жіночі куртки торгової марки «Passioni» в асортименті без ознак таких, що були у вжитку. Це перевищує неоподатковану норму ввезення товарів громадянами, встановлену частиною 1 статті 374 Митного кодексу України. Куртки були в дорожніх сумках громадянина без ознак приховування. Громадянин визнав товар своєю власністю, що підтверджується наявністю іменних бирок на дорожніх сумках.

Отже, громадянин порушив встановлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю: вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон.

За цим фактом працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України обумовлений товар тимчасово вилучено. Матеріали справи передадуть до суду, де й вирішуватимуть питання притягнення особи до відповідальності.