«Антитіла» презентували кліп «Лови момент» (відео)

Після успіху пісні і відеоробіт (кліп і лірик-відео) «TDME» група Антитіла презентує другу роботу з майбутнього альбому «Hello» – «Лови момент».

Відеоробота «Лови момент» побудована на щирості і від початку до кінця пронизана метафорами у стилі Антитіл. Людські стосунки стали головним меседжем кліпу: цілісність і єдність – те, без чого люди не зможуть вижити на Землі.

Цього разу в кліпі немає акторів і постановок. Уперше музиканти показали широкій аудиторії свої сім’ї. На екранах з’явився фронтмен Тарас Тополя з дружиною Оленою (відома співачка Alyosha), а також усі учасники зі своїми близькими.

«Цього разу ми думали, що, можливо, щось можна придумати просте, зняти в студії в 1-2 знімальних дні, але щось воно не йшло ніяк. Ми багато говорили про те, як можна передати ідею пісні відеорядом, щоб це було не програшно і в якийсь момент цих дискусій народилася ідея походу. Коли зазвучала вперше ця ідея, стало зрозуміло, що історія передасть справжні стосунки між людьми. Тому що в похід не йдуть з негідниками, в похід ідуть з людьми, на яких можна покластися, а тим більше, якщо це складний похід», – поділився Тарас Тополя.

Музиканти позначили цей кліп як технічно складний і найдорожчий в історії Антитіл. Зйомки відбувалися протягом 10 днів. Учасники групи пройшли найважчий пішохідний туристичний маршрут України, та ще й у сезон дощів. Знімальна група у складі двадцяти осіб пройшла вгору по річці Чорний Черемош – це дикі місця Карпат, Чивчинські гори, що в прикордонній зоні Румунії. Варто зазначити, що через погодні умови команда була змушена двічі виїжджати на зйомки у віддалену точку.

«Заради хороших кадрів і хорошого смислу, який завжди є у нас в піснях і кліпах, ми готові працювати, долати себе, перемагати лінь, страх і йти на вершину. Бо вершина попереду ще не одна у кожного з нас», – коментує Тарас Тополя.

«Лови момент» – своєрідне продовження попереднього кліпу «TDME», завершить цю серію наступна пісня з майбутнього альбому «Hello», презентація якого запланована на осінь цього року. А на 2019 рік група Антитіла планує великий стадіонний тур містами України на підтримку шостого альбому.