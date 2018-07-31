«Золота» огорожа для Монумента слави або Як вкрасти гроші на невеликому об’єкті

Нагадаю передісторію. У квітні Львівська міська рада виділила 413 611 грн на протиаварійні роботи біля Монумента на вул. Стрийській. Як наголошував міський голова: так багато грошей потрібно, бо «будуть проводитися дуже серйозні роботи», аби людям на голову нічого не падало. Та всі складні протиаварійні заходи звелися до встановлення огорожі, яким оточили аварійну стелу.

За 403,3 тис. гривень!!! Галицька районна адміністрація уклала договір із приватним підприємцем через допорогові закупівлі, без конкурсу. Тоді розголосу такому марнотрацтву надали ЗМІ, які наголошували: вартість відверто завищена і не відповідає ринковим цінам.

Урешті мерія заплатила підприємцю 282,1 тис грн. Та, схоже, тільки для того, щоб приспати пильність громади. Мовляв, нічого не переплачуємо. Тепер же історія отримала продовження. 26 липня міський голова дав розпорядження доплатити за огорожу ще 112,6 тисяч. Результат – 178 метрів паркану за 394,8 тис. грн.

Разом із експертами ми провели свої підрахунки і виявили, що, для прикладу, завищена вартість матеріалу: металевий профіль у мерії порахували по 176 грн за м. кв при реальній вартості 150 грн. При замовленій кількості профілю для робіт – 613,8 «квадратів» – отримуємо «накрутку» в межах 20 тис грн. Загалом же, завищена і кількість матеріалу: реально використано 530 кв. м. профілю. Різниця – 83 «квадрати» і плюс ще 25 тис грн втрат для бюджету. Переплатили і за «людиногодини». Роботи зі встановлення огорожі тривали 5 днів, на різних фото і відео зафіксовано, що біля Монумента працювали по 4 чоловіки. Втім у договорі прописано аж 1 838 людиногодин – 62,6 тис грн, замість більш реальних 160 людиногодин – 5,4 тис грн. Втрачено ще 57 тис гривень.

Звісно, це доволі грубі підрахунки, але вони ілюструють, як із бюджету «кудись» зникають «непомітними і незначними» сумами десятки, сотні тисяч гривень.

І такі маніпуляції з бюджетними коштами, за якими наразі складно встежити, триватимуть і надалі. Поки у Львові не буде ефективного інформаційного порталу, який би чітко і зрозуміло відображав усі фінансові операції у місті, дозволяв би кожному контролювати, куди і скільки грошей іде.

Як на мене, таким інструментом контролю мали би стати інтерактивна карта бюджету, в якій із прив’язкою до локації відображалися б усі роботи у Львові – витрати на них, терміни виконання, підрядники, відповідальні особи. Утім, видається, прозоре використання грошей – не в інтересах мерії, адже вже існуючий «Геопортал відкритих даних» практично зупинився у розвитку – інформації вкрай мало і вона не оновлюється.

