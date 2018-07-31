У Львові прибирають повалені вітром дерева

Як повідомили в районних адміністраціях Львова, міські комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди. Значних пошкоджень у місті не виявлено. Упродовж дня поламані дерева та гілки приберуть.

Як повідомив заступник голови Галицької районної адміністрації Роман Гавчак, внаслідок сильного дощу впало дерево на вул. Коцюбинського, 25−27. До кінця дня ремонтні служби його розкрижують і вивезуть. Також учора внаслідок підмивання водою утворився провал тротуару на вул. Джерельна, 16 та на розі вул. Шпитальна – Раппапорта. Ліквідація провалу тротуару потребуватиме більше часу і сприятливих погодних умов.

За інформацією Сихівської РА, на території району не зафіксовано жодного падіння дерев внаслідок негоди. Натомість, є провал дощоприймача на пр. Червоної Калини, 66. За сприятливих погодних умов воду буде викачано й ліквідовано просідання.

У Залізничному районі міста негода спричинила падіння дерева на вул. Олени Степанівни, 17. Як зазначила керівник районної адміністрації Ірина Джурик, це сталося на прибудинковій території, наслідків немає. Жодних затоплень у районі також не виявили.

За словами голови Шевченківської РА Надії Банах, на території району внаслідок негоди пошкоджено дерево на вул. Шевченка поблизу Янівського цвинтаря. Крім того, два дерева впали по дорозі на Брюховичі. Комунальні служби впродовж дня працюватимуть у цих місцях. Надія Банах також додала, що на вул. Яцкова, 18а підтопило підвали житлового будинку, у зв’язку з чим сьогодні там будуть облаштовувати дощове відведення.

У Франківському районі негода не завдала збитків. Так, за попередньою інформацією Франківської районної адміністрації, станом на 9.00 год. ранку комунальники не виявили падіння дерев чи підтоплень, але обстеження тривають.

Як повідомили у Личаківській районній адміністрації, через негоду в районі впало 7 дерев за такими адресами: вул. Мучна, 47−49, вул. Пасічна, 13, вул. Тракт Глинянський, 163 та вул. Тракт Глинянський, 147а, а також у парку «Погулянка», а на вул. Шота Руставелі, 5 впали гілки. Комунальні служби працюють у цих місцях. Також ще вчора, близько 23.00. було ліквідовано дерева, які впали біля будинків за адресами вул. Пасічна, 38 та вул. Богданівська, 2.