У Львові правоохоронці знешкодили підозрілий предмет

Пакунок виявили у дворі одного з будинків на проспекті Чорновола у Львові

Сьогодні, 31 липня, о 10.12 до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з будинків на проспекті Чорновола у Львові було виявлено підозрілий предмет.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на місці події працювали правоохоронці на чолі з керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області: експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, а також працівники інших служб.

Вибухотехніки обстежили підозрілу знахідку та знешкодили її. Наразі встановлюють, чи була вона вибухонебезпечною, вирішують питання правової кваліфікації події.