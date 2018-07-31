У Львівському госпіталі помер військовий, що постраждав у ДТП

Після тривалого перебування у Львівському госпіталі після ДТП помер військовослужбовець міста Кам’янець-Подільський, оборонець Донецького аеропорту Володимир Откідич. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці мер Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич.



Нагадаємо, ДТП сталася близько 14.30 13 липня на автомобільній дорозі Львів – Самбір поблизу с. Лапаївка. Порушивши правила дорожнього руху, офіцер, що керував автомобілем «Мазда», виїхав на швидкості на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем «Форд Транзит» під керуванням військовослужбовця Західного територіального управління аудиту. Внаслідок цього загинули на місці події двоє пасажирів-військовослужбовців автомобіля «Мазда». Водія «Мазди», який спричинив ДТП, та пасажира доправили до військового шпиталю.