У Бердянську вбили бійця батальйону «Донбас» Віталія Олешка

Сьогодні, 31 липня, близько 12:30 на вулиці Східній у місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер. Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України.

Загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України, зазначили в поліції. Як повідомив у соцмережі Facebook Андрій Маджаров, загиблий – Віталій Олешко (Сармат), боєць добровольчого батальйону «Донбас». Він був учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена «За мужність» 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Маджаров опублікував у соцмережі відео з місця загибелі Сармата, однак зараз воно видалено як таке, що містить сцени насильства.

За наказом першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна на території Запорізької і Донецької областей введено в дію оперативний план «Сирена». Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.