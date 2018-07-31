Синоптики розповіли, якою буде погода в серпні

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що за даними Українського гідрометцентру, в серпні з небезпечних явищ погоди найбільш характерними є грози, град, сильні дощі (зливи), висока та надзвичайна пожежна небезпека, рідше — сильний вітер (шквал), в окремі ночі тумани.

Водночас буде тепло. Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині становить 20,5º тепла, в горах 18º тепла. А це на 2 — 2,5º вище середніх значень за базовий період (1981 — 2010 роки).

Очікувана кількість опадів на рівнині становить 62 мм, в Карпатах 90 мм, що в межах 80 — 100% середніх значень за базовий період (1981 — 2010 роки).

«За багаторічний період спостережень метеостанціями області, у серпні були зафіксовані абсолютний мінімум температури повітря — на рівнині 1 — 3º тепла, в горах близько 0,3º морозу; абсолютний максимум температури повітря — 36 — 38º тепла на рівнині, в горах 33 — 34º тепла», — зазначають синоптики.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря спостерігалась в межах від 18° до 21,6° тепла. Місячні суми опадів коливались від 1,1 мм до 124,9 мм.

Серпень був найхолоднішим у 2009 році з середньою місячною температурою повітря 18º тепла (близько норми), а найтеплішим у 2015 році — 21,6º тепла (на 3,9º вище від норми).

У серпні 2015 року місячна кількість опадів становила 1,1 мм (1,5% від норми), а за всі роки спостережень (з 1946 року), він виявився аномально сухим. В 2010 році він був надзвичайно вологим — 124,9 мм (165% від норми).