Рятувальники попереджають про грози та підйом рівня води у річках

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 1 серпня пройдуть грози. Вдень – подекуди град. Вночі та вранці місцями тумани, видимістю 200–500 м.

Ще сьогодні та завтра на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3–1 м.

Мiсцями можливе початкове затоплення заплави, сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення окремих селiв.