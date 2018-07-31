Повалені дерева, затоплені вулиці і будинки: Львів оговтується від негоди (фото, відео)

За лічені хвилини місто перетворилося на «Венецію»

Близько 16:00 місто накрило потужною зливою і грозою. Результат – повна зупинка електротранспорту, повалені на автівки дерева, затоплені вулиці.

Особливо дісталося старій частині міста у районі вулиць Замарстинівська, Шпитальна, Джерельна. У Фейсбуці публікують фото, на яких видно, що вода сягає до дверей автівок.

Також “плавала” і центральна частина Львова.

Відео: Василь Стеблівський

Окрім того, на вул. Плетенецького дощовими водами підтоплено цокольний поверх житлового будинку. Надзвичайники приступили до відкачування води.

На вул. Липинського дерево впало прямісінько на легкову «Шкоду», паралельно зачепивши кроною і бус «Мерседес». Рятувальники розпиляли стовбур.

За повідомленням користувачки Фейсбук Марії Вахули на вул. Шевченка, 359 із 9-го поверху будинку обвалюється карниз.