«Нове обличчя кордону» знову шукає енергійних і мотивованих

1 серпня стартує черговий етап проекту «Нове обличчя кордону»
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Молоді, енергійні та мотивовані люди, які бажають приєднатися до лав Державної прикордонної служби України, мають можливість заходити на офіційну сторінку Держприкордонслужби, ознайомитися з деталями конкурсу й офіційно заявити про свій намір взяти участь у відборі, заповнивши анкету.

Цього разу відбір кандидатів відбуватиметься в прикордонні підрозділи «Пархоменкове», що у Волинській області, та «Харків-аеропорт». Крім того, відкрита реєстрація на посади у відділах «Рава-Руська», «Краківець» та ОКПП «Київ». Загалом планують відібрати близько 460 осіб.

Після реєстрації на сайті newface.dpsu.gov.ua кожному учаснику проекту надійдуть SMS-запрошення із визначеним часом та місцем прибуття для подальшого проходження відбору. Нагадуємо, що електронні анкети кандидатів приймає та обробляє автоматизована електронна система без втручання посадових осіб Держприкордонслужби.

Традиційно конкурс проводять і серед військовослужбовців Держприкордонслужби – на посади сержантського й офіцерського складу, і серед цивільної молоді – на посади сержантського складу.

Кожен, хто пройде відбір, гарантовано отримає стабільну, цікаву, престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення – від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.

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