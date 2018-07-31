На Старосамбірщині стартувала Літня школа іконопису

У межах школи діти віком 12-16 років з різних районів Львівщини та діти зі сходу України ознайомляться з українською іконою, а саме: технікою, іконографією та символами, практичними навиками іконопису, а також навчаться працювати в команді, комунікувати.

У програмі також передбачили екскурсії, під час яких діти ознайомляться з місцевими пам’ятками сакрального й духовного значення. Також на учасників школи очікує відпочинкова та розважальна програма, духовне збагачення та відновлення.

Триватиме Літня школа іконопису до 10 серпня.

Організатором Літньої школи іконопису є БФ «Карітас СДЄ УГКЦ».