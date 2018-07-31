На Львівщині є понад 9 тисяч вакансій

У базі даних обласної служби зайнятості станом на 30 липня 2018 налічувалося 9,2 тисячі вакансій із різними вимогами та заробітними платами. Серед них – пропозиції працевлаштування із винагородою, більшою за 12 тисяч гривень. Про це повідомив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк.

«В основному високий заробіток працедавці пропонують представникам робітничих професій, і тільки невелика частина високооплачуваних вакансій є для спеціалістів з вищою освітою, тобто для інженера-конструктора, головного технолога, начальника цеху, головного інженера, головного механіка, інженера-електроніка та ін.», – зазначив Барилюк.

За його словами, для прикладу операторам виробничої лінії працедавець готовий платити 20 тис. грн. Шліфувальникам-полірувальникам виробів із каменю пропонують 18 тис. грн, у 13-16 тис. грн оцінюють працю водіїв автотранспортних засобів. Від 12 тисяч стартує зарплата бетонярів, підсобних робітників, електриків дільниці в будівельній фірмі, а також токарів, електрогазозварників і різних механізаторів: трактористів, машиністів котка самохідного, авторейдера або екскаватора. На аналогічний заробіток можуть розраховувати і фахівці легкої промисловості, зокрема прасувальники, розкрійники та швачки.

Нагадаємо, за статистичними даними, якими оперує обласна служба зайнятості, на початку цьогорічного липня на Львівщині найбільший попит був на операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок (627 вакансій), швачок (510), водіїв автотранспортних засобів (485) та монтерів кабельного виробництва (276).