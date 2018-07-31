На Львівщині висадили понад 12 мільйонів саджанців дерев

Державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливські господарства вже висадили понад 973 га лісових культур. Доповнення існуючих лісових культур відбулося на площі 1533 га.

Під час проведення таких робіт висадили понад 12 мільйонів штук сіянців та саджанців деревних порід, зокрема,сосни звичайної, ялиці білої, модрини європейської, дуба звичайного, бука лісового, клена явора, вільхи чорної та інших.

На лісових ділянках, пройдених вибірковими та поступовими рубками головного користування, завдяки застосуванню природозберігаючих технологій лісозаготівель вдалося досягнути якісного природнього відновлення лісу на площі 1051 га. На площі 284 га проведено заходи зі сприяння природньому відновленню.

Відтак, у першому півріччі поточного року на землях держлісфонду було відтворено ліси на площі 2024,1 га.