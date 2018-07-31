На Львівщині стартує Чемпіонат України з літнього біатлону (програма)

Завтра спортсмени змагатимуться у першій дисципліні

Упродовж 31 липня – 5 серпня на території Навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець» триватиме Чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок.

Програма змагань:

31.07. – день приїзду, офіційне тренування

1.08. – спринт (лижоролери):

– юніори – 10 км

– юніорки – 7, 5 км

2.08 – гонка переслідування (лижоролери):

– юніори – 12, 5 км

– юніорки – 10 км

3.08 – офіційне тренування

4.08 – мас-старт (лижоролери):

– юніори – 12, 5 км

– юніорки – 10 км

5.08 – змішана естафета (лижоролери):

– юніори + юніори – 2 х 6 км + 2 х 7,5 км

Нагородження переможців та призерів.