На Львівщині стартує Чемпіонат України з літнього біатлону (програма)
Завтра спортсмени змагатимуться у першій дисципліні
Упродовж 31 липня – 5 серпня на території Навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець» триватиме Чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок.
Програма змагань:
31.07. – день приїзду, офіційне тренування
1.08. – спринт (лижоролери):
– юніори – 10 км
– юніорки – 7, 5 км
2.08 – гонка переслідування (лижоролери):
– юніори – 12, 5 км
– юніорки – 10 км
3.08 – офіційне тренування
4.08 – мас-старт (лижоролери):
– юніори – 12, 5 км
– юніорки – 10 км
5.08 – змішана естафета (лижоролери):
– юніори + юніори – 2 х 6 км + 2 х 7,5 км
Нагородження переможців та призерів.