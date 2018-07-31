На «Криниці з левами» встановили відреставровані скульптури і запустили фонтан

На вул. Коперника практично завершено капітальний ремонт фонтану «Криниця з левами». Сьогодні встановили дві відреставровані скульптури левів та запустили в роботу фонтан.

Залишається лише замостити невеличку ділянку тротуару, який розкопали для підведення води. Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища, роботи проводила підрядна організація ПП «Оберіг Груп». На проведення робіт з міського бюджету виділено більше 200 тис. грн.